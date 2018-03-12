Песков заявил о непричастности к отравлению Сергея Скрипаля в Великобритании

15:47 | 14.03.2018

Россия непричастна к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков. «Позиция Москвы хорошо известна, она была доведена по дипломатическим каналам до Лондона, она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании», — сказал он.



Четвертого марта Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии в английском Солсбери. По данным британской стороны, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля «с высокой степенью вероятности» причастно российское государство, отмечает РИА «Новости».