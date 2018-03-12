Памятную табличку на доме Бориса Немцова в Москве установят 16 марта

15:40 | 14.03.2018

Памятная табличка на доме, в котором жил оппозиционный политик Борис Немцов, будет установлена 16 марта. Об этом в Instagram написала кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак.



«Сегодня удалось завершить весь формальный марафон с памятной табличкой на доме Бориса Немцова. Мы получили разрешение мэрии и, наконец, собрали подписи жильцов того самого дома, хоть это было и очень непросто», — написала Собчак в Facebook. Открытие памятной доски состоится в пятницу, 16 марта, в 17:00 по адресу Малая Ордынка, дом 3, рассказала Собчак.



Напомним, Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в столице.