Ангела Меркель в четвёртый раз избрана канцлером Германии

15:34 | 14.03.2018

Депутаты Бундестага избрали в среду лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Германии, передают в среду немецкие СМИ. За её выдвижение на четвёртый срок проголосовали 364 члена парламента. Уроженка Гамбурга занимает высший государственный пост ФРГ с ноября 2005 года. Ранее на четыре срока переизбирался лишь Гельмут Коль, управлявший страной в 1982—1998 годах, отмечает russian.rt.com.