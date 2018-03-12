Канцлером Германии в четвертый раз подряд избрана Ангела Меркель

15:05 | 14.03.2018

Коалиционное соглашение о создании нового правительства Германии, подписанное председателем Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелой Меркель, председателем Христианско-социального союза (ХСС) Хорстом Зеехофером и исполняющим обязанности сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафом Шольцем, дало о себе знать.



Бундестаг в четвертый раз подряд избрал лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Германии.



Стоит отметить, что голосование было чисто техническим, так как большинство депутатов немецкого парламента и без того поддерживало Меркель.



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