В Японии началась подготовка к казням семерых боевиков секты «Аум Синрикё»

13:04 | 14.03.2018

Министерство юстиции Японии начало этапирование из Токио семерых из тринадцати приговоренных к повешению бывших руководителей и боевиков экстремистской секты «Аум Синрикё». Как сообщает Kyodo News, это считается подготовкой к проведению казней.



Япония имеет семь тюрем, в которых находится оборудование для исполнения высшей меры наказания. Приговор приводится в исполнение согласно письменному распоряжению Министерства юстиции. Отмечается, что глава секты 63-летний Сёка Асахара пока находится в тюрьме столицы Страны восходящего солнца, однако ему также грозит казнь, передает life.ru.



Секта «Аум Синрикё», запрещенная во многих странах мира, предрекала скорый конец света и последнюю битву добра и зла. Фанатики хотели уничтожить своих врагов с помощью различных вооружений, включая отравляющие вещества. Самой известной их вылазкой стала газовая атака в метро Токио весной 1995 года. Тогда члены секты распылили нервно-паралитическое вещество зарин в пяти поездах. Погибли 13 человек, еще более 6,3 тысячи получили отравления, напоминает rg.ru.