Google запретит рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов

12:56 | 14.03.2018

С начала июня в Google будет введен запрет на размещение рекламы криптовалют, ICO и бинарных опционов. Ранее на такой шаг, чтобы защитить пользователей от «недобросовестных компаний», пошел Facebook, передает РБК.



В Google уточнили, что указанные продукты могут быть прорекламированы после сертификации компанией.