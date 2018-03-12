Дональд Трамп собирается обложить пошлинами импорт товаров из Китая

12:25 | 14.03.2018

Дональд Трамп собирается ввести торговые пошлины на ввоз товаров из Китая. По данным Reuters, речь идет о технологическом секторе китайского импорта, объем которого оценивается в $60 млрд. Ожидается, что в списке будет больше 100 наименований.



Таким образом Вашингтон готов отреагировать на политику КНР, вынуждающую американские компании делиться своими технологиями в обмен на право работать на китайском рынке.



Как напоминает russian.rt.com, 8 марта американский лидер Дональд Трамп официально объявил, что США вводят пошлины на импорт стали и алюминия.

