Знаменитый британский физик-теоретик Стивен Хокинг скончался в возрасте 76 лет

11:52 | 14.03.2018

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг сегодня, в среду, 14 марта 2018 года, скончался в возрасте 76 лет.



В заявлении дети профессора Хокинга Люси, Роберт и Тим сказали: «Мы со скорбью сообщаем, что наш любимый отец скончался сегодня. Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет. Его мужество, упорство и блестящий юмор вдохновили людей во всем мире», сообщает The Daily Mail.



Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. Окончил Оксфордский университет в 1962 году. В возрасте 21 года молодому человеку был поставлен серьезный диагноз — боковой амиотрофический склероз (болезнь Шарко или болезнь Лу Герига), из-за которого много десятилетий он был прикован к электрическому креслу. Несмотря на тяжелую болезнь, Хокинг сумел защитить докторскую диссертацию и стать Лукасовским профессором в Кембриджском университете, передает gazeta.ru.



Хокинг — один из основоположников квантовой космологии. Он изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва и сделал много открытий в теории черных дыр. В 1998 году он издал научно-популярную книгу «Краткая история времени», в которой рассказывается о появлении Вселенной, природе пространства и времени, черных дырах и теории суперструн, напоминает РБК.