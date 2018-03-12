Российский керлингист Денис Килба стал фигурантом «кокаинового дела»

16:49 | 13.03.2018

В деле о поставке 400 кг кокаина из Аргентины в Россию фигурируют российский кёрлингист Денис Килба и два гражданина Латвии, выяснил RT.



В материалах дела, имеющихся в распоряжении РБК, говорится, что Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, встречавшие в Москве доставленные из Аргентины чемоданы, привлекли Килбу в качестве водителя автомобиля, на котором «намеревались перевезти кокаин». Российский спортсмен согласился помочь, после этого троица была задержана.



Как напоминает MK.ru, 22 февраля 2018 года стало известно, что спецслужбы России и Аргентины не допустили отправку в РФ огромной партии кокаина. По информации российского МИДа, наркотики были найдены в школьно-жилом комплексе посольства России в Буэнос-Айресе.