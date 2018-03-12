Депутат Верховной рады Надежда Савченко опровергла обвинения в побеге в Россию

16:23 | 13.03.2018

Депутат Верховной рады Надежда Савченко опубликовала в своем Facebook фотографии из Страсбурга с сессии ПАСЕ в качестве доказательств того, что она не сбегала в Россию, передает РБК.



«Продолжается заслушивание отчета Генерального секретаря Совета Европы по вопросам нарушения прав человека в Турции (Страсбург, сессия ПАСЕ). Также рассматривался вопрос нарушения прав человека на оккупированных Россией территориях Украины и в аннексированном Крыму», — написала депутат.



Ранее замглавы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук обвинил Савченко в побеге в Россию. «Утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора», — заявил он в интервью LB.ua. Депутат отметил, что «побег» может быть связан с задержанием руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана. По делу также проходит помощник Савченко Олег Мезенцев.

