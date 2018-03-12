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Россия и мир


16:10 | 13.03.2018

Столичные власти предложили автоматически продлевать водительские права

Столичные власти рассматривают возможность автоматического продления водительских прав в случае отсутствия у автовладельцев критического объема нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий столицы Алексей Чукарин, передает iz.ru. По его словам, у властей города уже есть ресурсы и инфраструктура для того, чтобы проинформировать водителя за два месяца до окончания действия прав.

Ранее стало известно, что ГИБДД не планирует вводить переэкзаменовку для лиц, срок действия водительских удостоверений которых истёк, отмечает russian.rt.com.

© «Вечерние Ведомости»

 


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