Власти Китая планируют провести масштабную реформу госаппарата

12:36 | 13.03.2018

Власти Китая планируют провести масштабную реорганизацию структуры государственных органов власти, сообщает ChinaDaily.



Как сообщает «Синьхуа», в стране появится как минимум три новых министерства — природных ресурсов, по делам ветеранов и чрезвычайных ситуаций, а также управление по иммиграционным вопросам. После реформы в Китае будет насчитываться 26 ключевых ведомств и комитетов. Предполагается, что благодаря преобразованиям система государственного управления станет более гибкой и эффективной.



Напомним, ранее Всекитайское собрание народных представителей проголосовало за снятие ограничений на пребывание у власти главы государства.