Ксения Собчак назвала Крым источником «бед и проблем»

12:27 | 13.03.2018

Кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала Крымский полуостров источником «бед и проблем», которые еще предстоит решать следующему поколению. Об этом она заявила во время дебатов на Первом канале, передает ТК «Дождь».



«Еще моим детям предстоит ее решать, крымскую проблему, из-за которой у нас сегодня и санкции, и все беды, и огромное количество проблем со всем миром. Это большая проблема», — подытожила телеведущая, растящая сына.



Кроме того, Ксения Собчак заявила, что хотела поехать в Крым не для агитации, а с гуманитарной миссией. По словам Собчак, к ней «поступают тысячи обращений от крымских татар, от людей, которые потеряли там собственность», передает РИА «Новости».