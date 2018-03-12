В Верховной раде Украины считают, что Надежда Савченко могла бежать в Россию

12:11 | 13.03.2018

Народный депутат Украины Надежда Савченко могла бежать в Российскую Федерацию после вызова на допрос в СБУ. Об этом LB.ua заявил замглавы фракции «Народный фронт» и член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Андрей Тетерук.



«Как гражданин, а не член партии утверждаю, что Надежда Савченко находится не в Страсбурге, а на территории страны-агрессора. Владимир Арьев, вице-президент ПАСЕ, подтвердил, что ее нет в составе делегации Украины», — утверждает он.



Как напоминает life.ru, накануне стало известно, что Савченко покинула Украину после того, как её вызвали на допрос по делу главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Он был арестован на два месяца по обвинению в незаконном обращении с оружием, приготовлении к преступлению и подготовке теракта в Киеве.