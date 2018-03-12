Жители Москвы несут цветы к МХТ им. Чехова в память об Олеге Табакове

11:52 | 13.03.2018

Жители Москвы несут цветы к зданию МХТ имени Чехова, где работал ушедший из жизни легендарный советский и российский актер Олег Табаков. Официальная церемония прощания с артистом, который накануне умер в больнице, назначена только через два дня, но фактически она уже началась. Известно также, что в «Табакерке» отменили все спектакли. При входе — табличка «Сегодня спектаклей нет».



Напомним, Табаков скончался на 83-м году жизни в Москве в понедельник. Прощание пройдет 15 марта в МХТ имени Чехова. В тот же день его похоронят на Новодевичьем кладбище.