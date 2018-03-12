Работа ледовых катков в 19 московских парках продлена из-за холодной весны

11:38 | 13.03.2018

Работа катков в 19 парках столичного Департамента культуры продлена. Желающие смогут прокатиться на коньках в саду имени Баумана, «Сокольниках», «Северном Тушине», «Дубках» и других зонах отдыха.



«Ледовый сезон во всех парках планировалось закрыть 11 марта, но, так как в столице все еще держится морозная погода, решили продлить его минимум на неделю», — говорится в сообщении столичной мэрии.



Как напоминает портал iz.ru, за зимний сезон катки в Москве посетили более 2 млн человек, что на 200 тыс. больше, чем в прошлом году.