В британском парламенте предложили ограничить деятельность телеканала RT в стране

11:12 | 13.03.2018

Несколько парламентариев в Великобритании обратились к правительству с призывом ограничить деятельность телеканала RT, вплоть до отзыва лицензии на вещание в стране, передает iz.ru. Такие предложения стали поступать после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с докладом об отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля.



Депутат от Лейбористской партии Стивен Доти призвал «пересмотреть» вещательную лицензию телеканала, а также прекратить его трансляцию в здании парламента. Ещё один лейборист Крис Брайант призвал прекратить «российскую пропаганду», сообщает life.ru.



Сама Мэй никак не отреагировала на это предложение, уточнив, что обсудит с парламентариями меры против РФ в среду.