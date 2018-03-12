Премьер Великобритании Тереза Мэй возложила на Россию ответственность за отравление Скрипаля

10:18 | 13.03.2018

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй перед членами парламента, передает «Интерфакс».



По ее словам, аналитики военной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне пришли к выводу, что Россия ранее производила нервно-паралитическое вещество, которое известно как «Новичок» (Novichok). Именно им был отравлен Скрипаль и его дочь. «Сейчас ясно, что господин Скрипаль и его дочь были отравлены используемым в военных целях отравляющим нервно-паралитическим веществом типа, созданного в России», — сказала Мэй, сообщает iz.ru.



Премьер-министр заявила, что отравление Скрипаля оказалось либо прямым действием России, либо следствием утраты Москвой контроля над химическим оружием.