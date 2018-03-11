Умер Олег Табаков

21:39 | 12.03.2018

В Москве на 83-м году жизни скончался народный артист СССР и РФ Олег Табаков.



Ранее сообщалось, что он был госпитализирован в Первую Градскую больницу в конце ноября 2017 года, где находился в реанимации в тяжёлом состоянии.



Олег Павлович Табаков — актёр театра и кино, режиссёр, отец четверых детей, педагог, лауреат Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий.



Он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», член Совета по культуре и искусству при президенте России. Табаков также возглавлял два театра — МХТ имени Чехова и Театр под руководством Олега Табакова. Кроме того, он был руководителем в Московской театральной школе/колледже Олега Табакова для одарённых детей.



Среди самых известных картин с участием Олега Табакова — «Война и мир» (1967), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978), «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (1979), «Мэри Поппинс, до свиданья!» (1983), «Сирота казанская» (1997).



Матроскин из известного мультфильма «Трое из Простоквашино» также говорит голосом Олега Табакова.





Фото: woman.ru