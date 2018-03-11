Песков назвал критику Путина в свой адрес «нормальным рабочим процессом»

17:01 | 12.03.2018

Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал замечание в свой адрес, прозвучавшее в интервью Путина NBC, «нормальным рабочим процессом» и отметил требовательное отношение главы государства к сотрудникам администрации Кремля, передает «Интерфакс». Также Песков отметил, что критику от руководства может не получать только пресс-секретарь, который не работает.



Как напоминает РБК, в интервью Путин рассказал, что не может лично контролировать каждого из двух тысяч сотрудников администрации президента. «Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон [Дмитрий] Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» — сказал Путин, отвечая на вопрос ведущей Меган Келли.