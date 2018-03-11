Два человека погибли в результате стрельбы в центре столицы Сербии

16:43 | 12.03.2018

Два человека погибли в результате стрельбы во время нападения на одну из белградских фирм в центре сербской столицы. Об этом сообщает газета «Вечерне новине». Отмечается, что инцидент произошёл на улице Рузвельта. Уволенный работник одной из компаний ворвался в её офис и открыл стрельбу. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, детали ЧП выясняются.



Также сообщается, что после совершения нападения бывший работник компании вернулся домой, где покончил с собой.