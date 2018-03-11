В ВОЗ сообщили, что человечеству грозит новая глобальная эпидемия

16:16 | 12.03.2018

Миллионы людей рискуют стать жертвами новой глобальной эпидемии. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения.



По мнению ученых, источником смертоносной пандемии могут стать как уже известные науке патогены, например лихорадки Зика, Ласса и Эбола, унесшие более 11 тысяч жизней, так и неизвестная пока инфекция — ее назвали «болезнь Х». Также крайне опасными медики считают лихорадки Марбург и Крым-Конго, тяжелый респираторный синдром и его ближневосточную разновидность, передает rg.ru.



Отмечается, что заболевание может оказаться таким же смертоносным, как грипп испанка, разбушевавшийся в начале прошлого века и унёсший жизни десятков миллионов человек. Учёные считают, что надо заранее подготовить меры для быстрого реагирования.