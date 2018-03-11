Россия и мир
16:11 | 12.03.2018
По словам Ольги Голодец, более семи тысяч россиян достигли столетнего возраста
Вице-премьер добавила, что, по прогнозам, в ближайшие 7–8 лет численность долгожителей увеличится почти на порядок. Она подчеркнула, что нужно сделать все, чтобы люди в возрасте «100 плюс» чувствовали себя полноценными членами общества, сообщает РИА «Новости». Вице-премьер добавила, что некоторые важные шаги в этом направлении уже предприняты. Среди этих мер — разработка стандартов геронтологической службы.
© «Вечерние Ведомости»
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