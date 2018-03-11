В результате крушения самолета в Непале погибли 50 человек

15:55 | 12.03.2018

При крушении самолета авиакомпании US-Bangla рядом с международным аэропортом Катманду погибли 50 человек, передает Kathmandu Tribune. На борту самолета, по предварительным данным, находились 67 человек.



Предположительно, самолет после посадки съехал с взлетно-посадочной полосы, затем загорелся. В настоящее время пожарные занимаются тушением возгорания, также проводится спасательная операция, сообщает «Интерфакс».



В настоящее время международный аэропорт Катманду имени Трибхувана закрыт. Прибывающие рейсы перенаправляют в близлежащие воздушные гавани, запланированные на понедельник вылеты отменены.