Власти Польши, Украины, Литвы, Латвии и Молдавии протестуют против «Северного потока — 2»

12:50 | 12.03.2018

Власти Польши, Украины, Литвы, Латвии и Молдавии подписали заявление, в котором выражается протест против строительства газопровода «Северный поток — 2». Документ опубликован на сайте литовского парламента.



«Газопровод «Северный поток — 2» представляется как коммерческий проект, но, несомненно, это — политический инструмент, направленный на зависимость ЕС от одного источника энергии — из России», — сообщили в пресс-службе спикера литовского сейма Виктораса Пранцкетиса.



Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал «Северный поток — 2» крайне опасным проектом, напоминает russian.rt.com.