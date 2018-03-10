В Нью-Йорке пять человек погибли при падении вертолета в пролив Ист-Ривер

12:33 | 12.03.2018

В Нью-Йорке пять человек погибли при падении вертолёта Eurocopter AS350 в пролив Ист-Ривер. Двое из находившихся на воздушном судне погибли на месте, еще трое в критическом состоянии были доставлены в районные больницы. В понедельник утром стало известно, что три человека с тяжелыми травмами погибли, сообщает NBC New York со ссылкой на чиновников. Единственным спасшимся оказался пилот экскурсионного вертолета, которому удалось вовремя выбраться из кабины и добраться до спасательной лодки. Вертолёт полностью ушёл под воду. В районе трагедии работают спасатели и водолазы.