Армянский священник рассказал, что Благодатный огонь зажигается от масляной лампады

12:25 | 12.03.2018

Священник Самуил Агоян, представляющий армянскую патриархию, разругался с представителем коптской церкви из-за слов о тайне схождения Благодатного огня. Словесная перепалка началась во время съемок репортажа в храме Гроба Господня, сообщает портал «Новости Израиля».



Находясь в Кувуклии, Агоян заявил, что трижды наблюдал, как патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического в Благодатном огне нет. «Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — пояснил священнослужитель, передает lenta.ru. Присутствующего там коптского священника это заявление возмутило, он вмешался и потребовал остановить съёмку. Агоян возразил, что копты при зажигании огня не присутствуют, но оппонент продолжил обвинять армянского коллегу во лжи, передает РИА «Новости».