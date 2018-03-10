По данным The Times, Тереза Мэй планирует обвинить Россию в отравлении Скрипаля

11:55 | 12.03.2018

Премьер Великобритании Тереза Мэй сегодня может объявить о высылке из страны российских дипломатов. По данным The Times, политик уверена, что за покушением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля стоит Москва.



Это заявление премьер может сделать в понедельник после заседания Совета национальной безопасности, на котором министрам представят последние результаты расследования отравления в Солсбери.



Как отмечают «Ведомости», Лондон готов пойти на такие меры, как высылка высокопоставленных российских дипломатов и аннулирование британских виз связанным с Кремлем предпринимателям, а также наложить финансовые ограничения на участников «списка Магнитского».



Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии в парке британского города Солсбери 4 марта. По данным полиции, речь идет об отравлении неизвестным веществом. Источники The Guardian заявили, что это нервно-паралитический яд, но точного названия не привели. От того же вещества пострадали еще около 20 человек, напоминает РБК.