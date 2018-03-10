В Киеве предложили обязать жителей Крыма и Донбасса просить прощения

11:47 | 12.03.2018

Экс-депутат Верховной рады Андрей Сенченко на своей странице в фейсбуке сообщил о подготовке законопроекта «О прощении», в котором жителям Крыма и Донбасса предлагается попросить «прощения» у Киева, передает gazeta.ru.



В своём фейсбук-аккаунте политик определил главные пункты: проект коснётся тех, кто живёт в Крыму и Донбассе и совершал действия «в интересах государства-агрессора (как Киев называет Россию) в ущерб интересам Украины». Также документ предусматривает альтернативное уголовному наказание для таких людей — например, временный запрет на участие в выборах, работу в органах власти и военную службу, отмечает life.ru.