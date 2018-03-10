Путин рассказал о «захвате» пассажирского самолета перед открытием Олимпиады в Сочи

11:37 | 12.03.2018

Путин рассказал, как за час до открытия Олимпиады в Сочи ему сообщили о захвате турецкого самолета, который требовали направить в столицу зимних Олимпийских игр, передает РИА «Новости». Об этом он рассказал в фильме «Путин» Андрея Кондрашова.



«Один из руководителей оперативного штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр… докладывает… захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул… требуют посадки в Сочи… Я спросил: что вы предлагаете? В соответствии с планом, предусмотренным на случай подобного развития ситуации... сбить. Я им сказал: действуйте в соответствии с планом», — цитирует Путина «РИА Новости». Через несколько минут Путину ещё раз позвонили и сообщили, что это была «пьяная выходка» одного из пассажиров, а лайнер скоро сядет в Турции.



Речь идет о Boing 737-700 Pegasus Airlines, летевшем из Харькова в Стамбул, на борту самолета были 110 пассажиров.