В Минобороны рассказали о скором начале утилизации баллистических ракет «Сатана»

11:30 | 12.03.2018

Министерство обороны России скоро начнёт утилизировать межконтинентальные баллистические ракеты «Воевода», которые на Западе известны как «Сатана». Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил замминистра обороны России Борисов. Он добавил, что «нет никаких сомнений в том, что к сроку окончания ресурсных возможностей «Воеводы» армия получит взамен новую ракету «Сармат».



Ракетный комплекс «Воевода» с «тяжелой» ракетой РС-20В был поставлен на боевое дежурство в конце 1980-х годов. На сегодняшний день МБР РС-20В остается самой мощной из всех российских МБР и, несмотря на свой солидный ракетный «возраст», по-прежнему является эффективной в условиях развертывания эшелонированной системы противоракетной обороны, передает РИА «Новости».