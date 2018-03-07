Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Рубрика: Россия и мир


14:00 | 10.03.2018

Американские подлодки в предгорьях Урала

Председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что американские подводные лодки способны уничтожить Россию.

Как передаёт РИА Новости, это заявление американский военный сделал во время бюджетных слушаний в комитете палаты представителей по Вооруженным силам. Таким образом он прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором тот рассказал о новейших видах оружия.

Джон Хайтен подчеркнул, что Вашингтон готов ко всем существующим угрозам и может ответить на любое нападение со стороны России, помимо массированной атаки.

«Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути», — сделал ещё одно, не менее интересное заявление генерал.

Видимо, то место, где находятся американские подводные лодки и о котором не знают наши военные, находится где-то в предгорьях Урала, в остальных случаях об этом несложно догадаться.

Фото: © AFP 2018/Yonhap, РИА Новости

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:20 | 10.03.2018
Евгений Куйвашев поздравил свердловскую биатлонистку, взявшую золото Паралимпиады-2018

19:01 | 10.03.2018
Труп мужчины, пропавшего 8 марта, был найден в Первоуральске

18:14 | 10.03.2018
Автобус и грузовик столкнулись на трассе Екатеринбург — Курган

17:27 | 10.03.2018
Улица Московская в Екатеринбурге безжалостно раскопана коммунальщиками

16:50 | 10.03.2018
В невьянской колонии прошли соревнования по армрестлингу среди заключенных

16:42 | 10.03.2018
В поисках спрятанных закладок: трое мужчин в Нижнем Тагиле перерыли двор, чтобы достать наркотики

16:26 | 10.03.2018
Пожар в квартире муниципального жилого дома в Екатеринбурге

15:16 | 10.03.2018
В микрорайоне Сортировка в Екатеринбурге полиция поймала буйного мужчину

15:14 | 10.03.2018
В Екатеринбурге сгорел двухэтажный жилой дом

15:08 | 10.03.2018
Ночью в Ивделе загорелась иномарка

13:13 | 10.03.2018
«ПАРМА» продолжит борьбу за плей-офф

13:08 | 10.03.2018
В начале недели на Урале вновь ударят морозы

12:41 | 10.03.2018
Сегодня Пермь принимает матч между сборными России и Казахстана по боксу

12:38 | 10.03.2018
Пермь, помоги коту! Благотворительная акция по сбору вещей для приюта «Матроскин» пройдёт в Перми

12:27 | 10.03.2018
Пожар на территории мебельного склада на Елизавете в Екатеринбурге был успешно ликвидирован

12:05 | 10.03.2018
ФК «Урал» сыграет с «Локомотивом» в Екатеринбурге. Информация о переносе матча в Тюмень опровергнута

12:02 | 10.03.2018
Завтра в Перми перекроют улицы Куйбышева, Ленина и Сибирскую

11:42 | 10.03.2018
Финал Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина пройдёт 17–18 марта в Чайковском

11:09 | 10.03.2018
Золото Паралимпиады-2018 взяла свердловская биатлонистка Михалина Лысова

10:55 | 10.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 9 марта 2018 года

10:49 | 10.03.2018
В Свердловской области прошли соревнования по кроссфиту среди пожарных

10:09 | 10.03.2018
В женской колонии в Краснотурьинске прошел конкурс «Самая обаятельная и привлекательная»

10:01 | 10.03.2018
В Первоуральске воспламенился заброшенный двухэтажный дом

09:53 | 10.03.2018
Вчера на Фурманова в Екатеринбурге сгорел автомобиль ВАЗ

09:37 | 10.03.2018
Пьяный водитель насмерть сбил 18-летнюю девушку в Кушве

09:29 | 10.03.2018
Фестиваль постной кухни в честь Николая II пройдет в следующую субботу в Екатеринбурге

09:18 | 10.03.2018
Екатеринбургскому парикмахеру в Нью-Йорке дали «Оскар»

09.03.2018

20:49 | 9.03.2018
В Екатеринбурге проходит финал всероссийской олимпиады «Наше наследие»

18:32 | 9.03.2018
Пермякам напоминают: выход на лед водоемов становится опасен

18:28 | 9.03.2018
В Прикамье взыскали моральный вред с арендатора помещения, рядом с которым поскользнулась женщина

18:18 | 9.03.2018
В марте в Екатеринбурге пройдет международный турнир по дзюдо

17:45 | 9.03.2018
Стартовала продажа абонементов на тестовые матчи на «Екатеринбург Арене»

17:32 | 9.03.2018
Уроженец Уфы убил пермяка и жил в его квартире

17:17 | 9.03.2018
Пермяки заняли призовые места на Кубке Урала по подводному плаванию

16:45 | 9.03.2018
В конце апреля в Екатеринбурге откроется Парк футбола

16:32 | 9.03.2018
В кальянной Нижнего Тагила найдено тело мертвого 18-летнего мужчины

16:20 | 9.03.2018
Нижний Тагил посетили международные наблюдатели ОБСЕ

13:58 | 9.03.2018
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга самая чистая вода в городе

13:49 | 9.03.2018
Свердловская прокуратура выиграла судебный процесс у «крестного отца» лесозаготовителей

13:31 | 9.03.2018
В Екатеринбурге Уральский колледж имени И.И. Ползунова остался без «Мотива»

12:34 | 9.03.2018
В Свердловской области сгорело здание районной больницы

12:12 | 9.03.2018
Власти Среднеуральска решили, каким будет город, не спросив мнения жителей?

12:03 | 9.03.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 8 марта 2018 года

11:56 | 9.03.2018
В Курганской области полицейскими изъята крупная партия наркотиков растительного происхождения

11:25 | 9.03.2018
Секреты постных блюд с царского стола раскроют на IV Фестивале постной кухни в Екатеринбурге

10:45 | 9.03.2018
Пригородный поезд Егоршино — Екатеринбург временно изменит маршрут

09:57 | 9.03.2018
В Екатеринбурге столкнулись два автомобиля, пострадали водитель и трое детей

09:40 | 9.03.2018
Вечером 8 марта в Екатеринбурге загорелась сауна

08.03.2018

19:10 | 8.03.2018
Гигантский изумруд, найденный под Асбестом, назвали «Марьин дар»

17:17 | 8.03.2018
Сотрудники Росгвардии поздравили женщин с праздником 8 Марта


Мы в соцсетях





Архив
«    Март      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 


 