Американские подлодки в предгорьях Урала

Председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что американские подводные лодки способны уничтожить Россию.Как передаёт, это заявление американский военный сделал во время бюджетных слушаний в комитете палаты представителей по Вооруженным силам. Таким образом он прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором тот рассказал о новейших видах оружия.Джон Хайтен подчеркнул, что Вашингтон готов ко всем существующим угрозам и может ответить на любое нападение со стороны России, помимо массированной атаки.«Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем по этому пути», — сделал ещё одно, не менее интересное заявление генерал.Видимо, то место, где находятся американские подводные лодки и о котором не знают наши военные, находится где-то в предгорьях Урала, в остальных случаях об этом несложно догадаться.Фото: © AFP 2018/Yonhap, РИА Новости