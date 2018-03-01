Число долларовых мультимиллионеров в России за год выросло на 27 %

16:57 | 7.03.2018

Число обладателей состояния более $5 млн в России за год выросло более чем на четверть, следует из исследования консалтинговой компании Knight Frank о распределении благосостояния в мире.



По показателю годового прироста миллионеров Россия смогла обойти Бразилию, Южную Корею и Тайвань. При этом число россиян с капиталом более $50 млн составило 2620 человек — 2 % от общего их числа в мире. Всего российским мультимиллионерам принадлежит $1,2 трлн, что составляет 73,5 % от ВВП страны за прошлый год, передают «Ведомости».