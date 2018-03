Впервые за 125 лет своего существования Coca‐Cola планирует выпустить алкогольный напиток

16:42 | 7.03.2018

Впервые за 125 лет своего существования американская компания Coca‐Cola планирует выпустить алкогольный напиток. О готовящемся эксперименте написала газета The Financial Times.



Компания намерена выйти на быстро растущий рынок слабоалкогольных газированных напитков «чжухай» в Японии, где доминируют японские бренды, такие как Strong Zero, Highball Lemon and Slat, пишет Financial Times. Содержание алкоголя в напитках чжухай обычно составляет от 3% до 8%, что делает их альтернативой пиву.



Выпуск слабоалкогольного напитка в компании воспринимают в качестве эксперимента. В других странах подобный опыт, скорее всего, повторяться не будет.