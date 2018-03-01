В МИД Украины назвали просьбу Собчак въехать в Крым «политической шизофренией»

16:39 | 7.03.2018

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал «политической шизофренией» обращение кандидата в президенты Ксении Собчак за разрешением на въезд в Крым.



«Меня все о Собчак и оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения, конечно, политическая», — написал Климкин, передает РИА «Новости».



Ранее в эфире «Эха Москвы» Ксения Собчак заявила, что поедет в Крым только в случае, если получит разрешение у Украины.