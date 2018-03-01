Путин считает, что США обманули РФ в дни украинских событий в 2014 году

16:26 | 7.03.2018

В дни украинских событий в 2014 году США просили Россию повлиять на тогдашнего президента Украины Януковича с тем, чтобы он не применял армию против оппозиции, а через день там произошел переворот, заявил Путин, передает «Интерфакс».



«В этот же момент к нам обратились американские партнеры, они попросили нас, чтобы мы сделали всё, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации. Мы сказали: хорошо. Через день был совершен государственный переворот», — сказал Путин в документальном фильме «Миропорядок 2018».



По словам президента РФ, США фактически своими руками совершили этот переворот, в связи с чем вынуждены поддерживать нынешнюю киевскую власть, «они загнали себя в угол».