Рубрика: Россия и мир
16:18 | 7.03.2018
В Чечне в результате крушения вертолета Ми-8 погибли пять человек
© «Вечерние Ведомости»
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Итог визита Владимира Путина на Урал: Свердловскую область превратят в «умный регион»
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Евгений Куйвашев поздравил свердловчанок с 8 Марта
14:36 | 7.03.2018
Свердловская ГИБДД запускает акцию «Безопасная дорога»
14:31 | 7.03.2018
Курганец убил табуреткой гостью на своем дне рождения
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13:30 | 7.03.2018
В преддверии 8 Марта екатеринбуржцы выбрали «Зоомисс-2018»
13:21 | 7.03.2018
Дмитрий Рогозин: «Пермский край интересен и привлекателен»
12:26 | 7.03.2018
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Выходные в Перми будут холодными
11:57 | 7.03.2018
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11:56 | 7.03.2018
Глава Ассоциации детских больниц России положительно оценил работу краевой детской клинической больницы
11:56 | 7.03.2018
Из-за снегопада на дорогах Курганской области в авариях пострадали девять человек, один погиб
11:37 | 7.03.2018
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11:14 | 7.03.2018
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10:56 | 7.03.2018
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Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 6 марта 2018 года