В Чечне в результате крушения вертолета Ми-8 погибли пять человек

16:18 | 7.03.2018

Не менее пяти человек погибли при крушении вертолета Ми-8 в Чечне. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам источника, вертолет принадлежал одной из спецслужб. «По предварительным данным, упал вертолет одной из спецслужб, погибли как минимум пять человек из девяти находившихся на борту», — сообщил источник. Отмечается, что в районе происшествия были неблагоприятные погодные условия.