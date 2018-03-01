17:05 | 6.03.2018

Прямое авиасообщение между Москвой и Каиром будет восстановлено в середине апреля. Об этом сообщил источник в авиационной администрации Египта. «Достигнута и закреплена договоренность с российской стороной о начале выполнения прямых рейсов на маршруте Москва — Каир национальными перевозчиками EgyptAir и «Аэрофлот» в период с 10 по 15 апреля», — сказал источник.



Как отмечается, авиарейсы в РФ будут проверять специалисты по авиационной безопасности предприятия «Аэромаш».