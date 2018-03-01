Банк Литвы выпустит первую в мире коллекционную криптомонету

17:01 | 6.03.2018

В этом году Банк Литвы выпустит единственную в своем роде цифровую коллекционную монету. Событие приурочено к 100-летию независимости Литвы, сообщает регулятор. Как отмечается в пресс-релизе, таким образом Литва хочет показать, что она «прогрессивная и инновационно ориентированная» страна.



Для выбора конкретной технологии и разработки специфических решений ЦБ Литвы проведет хакатон, на который соберутся IT-специалисты со всего мира. Мероприятие состоится в мае, тогда же определят номинал монеты и ее цену, передает lenta.ru.