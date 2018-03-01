Американская авиакомпания «Дельта» отказалась от прямых рейсов из США в Россию

16:54 | 6.03.2018

Американская авиакомпания Delta отказалась от полетов в Москву. Теперь единственным перевозчиком, который будет летать из России в США, станет «Аэрофлот». Это подтвердил «РГ» источник в авиакомпании.



Отметим, что в прошлом году Delta отправляла самолеты в Россию лишь летом, но теперь решила отказаться и от этого варианта.