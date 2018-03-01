В Бельгии начали раздачу таблеток с йодом на случай ядерной катастрофы

16:49 | 6.03.2018

Власти Бельгии организовали раздачу жителям таблеток с йодом на случай ядерной катастрофы. Как сообщили в Бельгийской фармацевтической ассоциации, такие меры предусмотрены новым планом ядерной безопасности страны, передает iz.ru. Средства, помогающие справиться с радиационным заражением, бельгийцы смогут бесплатно получить с 6 марта.



Бельгийские власти озаботились проблемой ядерной катастрофы сразу после аварии на АЭС в японской Фукусиме в 2011 году. Тогда практически сразу был принят план действий, согласно которому Брюссель решил закрыть все атомные станции в стране к 2025 году. Выдача подобных пастилок была предусмотрена планом ядерной безопасности, который разработал глава МВД Бельгии Ян Ямбон, сообщает Kp.ru.