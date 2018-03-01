В Турции 65 офицеров ВМС получили пожизненный срок за попытку госпереворота

16:38 | 6.03.2018

Суд в Турции приговорил к пожизненному заключению 65 офицеров военно-морских сил по обвинению в попытке госпереворота в 2016 году. Об этом сообщает агентство Anadolu. Ранее к пожизненному заключению также были приговорены 64 преподавателя и курсанта военного училища сухопутных войск, обвинённые в причастности к попытке военного переворота, отмечает life.ru.



Группа турецких солдат и офицеров предприняла попытку государственного переворота в ночь на 16 июля 2016 года. В результате столкновений в Стамбуле и Анкаре погибли 249 человек, более 2 тыс. были ранены, отмечает РБК.