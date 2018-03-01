В Киеве автомобиль из кортежа Петра Порошенко сбил пенсионера

16:29 | 6.03.2018

В центре Киеве автомобиль сопровождения из кортежа президента Украины Петра Порошенко сбил пожилого мужчину, сообщает издание «Вести». По его данным, ДТП произошло во вторник, 6 марта, на пересечении улиц Шелковичная и Институтская.



По данным издания, автомобиль, совершивший наезд на пожилого мужчину, остался на месте происшествия. Остальные машины президентского кортежа продолжили движение. Патрульные полицейские оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Медики говорят, что мужчина получил травмы средней тяжести.