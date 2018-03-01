В Махачкале арестованы пять вербовщиков ИГ

16:24 | 6.03.2018

ФСБ России сообщает о пресечении в Дагестане деятельности ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации ИГ, задержании организатора и четырех сообщников, передает «Интерфакс».



«Вербовщики с помощью личного общения и социальных сетей склонили к выезду из России не менее четырех молодых граждан, ставших после прохождения диверсионно-террористической подготовки в полевых лагерях «ИГ» участниками его вооружённых формирований», — сообщили в пресс-службе ФСБ России.



В спецслужбе пояснили, что в ходе задержаний было изъято большое количество взрывчатых веществ, а также огнестрельное оружие и боеприпасы, приготовленные для совершения терактов в Северо-Кавказском федеральном округе, отмечает РБК.