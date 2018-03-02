Слушание по иску Дерипаски к Насте Рыбке и Алексу Лесли в Краснодарском суде пройдет 27 марта

17:55 | 5.03.2018

Краснодарский краевой суд назначил на конец марта рассмотрение частных жалоб по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Алексею Кириллову (Алексу Лесли), сообщили агентству «Интерфакс» в аппарате крайсуда в понедельник.



Ранее сообщалось, что Дерипаска подал иск против Вашукевич и Кириллова, которые опубликовали в соцсетях его фотографии и тайно записанные разговоры.



Как напоминает РИА «Новости», в конце февраля полиция таиландского курортного города Паттайя задержала Кириллова, Вашукевич и еще восемь человек за проведение нелегального «секс-тренинга». Им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф до 3 тысяч долларов, депортация из Таиланда в страну гражданства и внесение в черный список с запретом въезда в Таиланд на десять лет.