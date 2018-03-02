В ЦИКе сообщили о 13 счетах Грудинина в швейцарском банке на момент выдвижения

17:34 | 5.03.2018

На момент выдвижения кандидатом в президенты России у Павла Грудинина было 13 счетов в швейцарском банке — информацию об этом подтвердил швейцарский налоговый орган в ответ на запрос ФНС и ЦИК России, передает «Вести.ру».



«Из того ответа, который мы получили от наших коллег из Швейцарии, следует, что на разных счетах разные финансовые инструменты присутствовали. В том числе один счет был открыт в виде драгоценных металлов — золота», — уточнил член ЦИК Александр Кинев.



По словам Кинева, ЦИК пока не рассматривал вариант обращения в Верховный суд с иском об отмене регистрации Грудинина. И хотя у комиссии есть такое право, однако оно не является обязанностью, подчеркнул Кинев. Окончательное решение по поводу Грудинина ЦИК примет в среду.