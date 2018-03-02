Путин заявил об активности иностранных спецслужб в РФ

17:24 | 5.03.2018

В 2017 году в России была пресечена незаконная деятельность 72 кадровых сотрудников иностранных спецслужб. Об этом на заседании коллегии ФСБ заявил Путин, передает «РИА Новости».



«Все последние годы, вы это хорошо знаете, фиксируется рост активности зарубежных разведок. Они весьма плотно работают по России, используют самые современные методы и агентурной, и технической разведки. Только в течение прошлого года была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб», — сказал Путин.



Он также поставил перед ФСБ задачу усилить защищенность информационного пространства России от киберугроз.