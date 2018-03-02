ФАС возбудила в отношении МТС и «Мегафона» дела за внутрисетевой роуминг

17:16 | 5.03.2018

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила в отношении МТС и «Мегафона» дела за нарушение требований об отмене внутрисетевого роуминга, говорится в сообщении ФАС.



«В частности, установлено, что предложенная операторами «большой тройки» стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена, введение ежесуточной платы при нахождении абонента за пределами «домашнего» региона также необоснованно», — указано в сообщении ФАС.



Замглавы ФАС России Анатолий Голомолзин пояснил, что ранее антимонопольное ведомство предписало операторам устранить «экономически и технологически необоснованную разницу в тарифах» при выезде абонентов за пределы «домашнего» региона так, чтобы это не привело к ухудшению положения абонентов, передает РБК.