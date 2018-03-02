В Германии вслед за Канадой предложили сделать гимн «гендерно нейтральным»

16:52 | 5.03.2018

Уполномоченный по вопросам равноправия полов в немецком министерстве по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Кристин Розе-Меринг призвала изменить слова национального гимна Германии, чтобы сделать его гендерно нейтральным, сообщает Die Welt. В частности, поменять строчку «братски с сердцем и рукой» на «бодро с сердцем и рукой», а вместо слова «отечество» использовать «родина».



В отчете уполномоченный обращает внимание на опыт Австрии и Канады, где в государственных гимнах именно из соображений «гендерной нейтральности» были изменены несколько фраз, передает «Федеральное агентство новостей».