Депутат Госдумы РФ Журавлев попал под обстрел в Донбассе

16:36 | 5.03.2018

Депутат Государственной думы Журавлев попал под обстрел под Донецком, заявил РБК депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Бриг. По его словам, Журавлев не пострадал. Сам депутат сообщил «РИА Новости», что вместе с сопровождающими его лицами попал под минометный обстрел с украинской стороны. «Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать», — сказал он. Журавлев избирался в Госдуму от партии «Родина», он не входит ни в одну из думских фракций.